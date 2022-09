Sono passati 25 anni dalla morte di Madre Teresa di Calcutta, una delle suore di origini macedone più amate al mondo. Oggi a Calcutta in India, sarà inaugurato nel cuore di Park Street un centro per i bambini di strada delle Missionarie della Carità, l’ordine fondato da Madre Teresa, un posto per tutti i bambini che un tetto non hanno.

L’inaugurazione avverrà con l’anniversario della Suora, che fu proclamata beata da Giovanni Paolo II nel 2003 e santa da papa Francesco nel 2016.

Suor Mary Joseph, ha detto: “Continuiamo a portare avanti l’eredità della Madre, offrendo gratuitamente tutto il bene che possiamo” (Fonte: Ansa.it).

AO