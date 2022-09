Canada: 10 persone accoltelate

Tragedia in Canada, 10 persone sono state uccise e altre 15 sono rimaste ferite in seguito a una filza di accoltellamenti avvenuti in alcune comunità del Saskatchewan.

La Polizia, ha voluto precisare che gli accoltellamenti sono avvenuti in almeno 13 posti diversi, soprattutto tra James Smith Cree Nation and Weldon. All’inizio l’allerta è stata data solo nello Saskatchewan ma poi è stata estesa anche alle province limitrofe di Alberta e Manitoba. Per ora sono stati identificati due sospetti.

I due presunti colpevoli sono ricercati dalle autorità che hanno chiesto ai cittadini di usare la massima cautela e di rimanere a casa il più possibile. Il Premier Trudeau, ha dichiarato questi crimini come “orribili e scioccanti”.

I Corpi senza vita sono stati trovati in vari punti della James Smith Cree Nation (una riserva di nativi americani) e di Weldon, come ha comunicato la Vicecomandante della Royal Canadian Mounted Police Rhonda Blackmore durante una conferenza stampa. (Fonte: Tgcom24.it

AO