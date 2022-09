Reggio Calabria, A.S.D. Scherma Reggio: trent’anni di memorabili stoccate

In occasione della chiusura stagionale dell’attività Schermistica, si è celebrato il trentennale della più antica scuola di scherma in riva allo Stretto: la A.S.D. Scherma Reggio del Maestro Salvatore Colica. Nella location della Luna Ribelle si sono riuniti i maestri e gli atleti, coi rispettivi genitori, della Società storica di Reggio Calabria. Non è mancata la sobria allegria. Alla fine della piacevole serata, il Maestro, nonché Presidente, Salvatore Colica ha ringraziato tutti per la corale presenza ricordando, non senza emozione, tutti gli anni trascorsi in pedana nell’intento di trasferire, a piccoli e grandi atleti, la passione per una disciplina che lo aveva rapito fin da bambino quando, all’età di sette anni, entrò per la prima volta nella gloriosa Sala d’Armi del Maestro Giovanni Bicchi. Non poteva mancare inoltre il ricordo del grande Maestro Biagio Colica, suo prozio, che ebbe il merito di trasmettere al proprio padre e ai suoi fratelli la passione per questo nobile sport. Ebbene sì, il prozio è stato il precursore di tutto ciò. Sin dai primi del novecento, la famiglia Colica ha rappresentato con orgoglio la città di Reggio Calabria in questa affascinante, antica e nobile arte . Solo nel 1992, il Maestro Salvatore con altri due schermidori reggini, Alessandro Arnò e Alessandro Travia, sotto la saggia guida del Maestro Giovanni Bicchi, fondava il “Circolo della Scherma Reggio Calabria” ( attuale Scherma Reggio ASD). L’opera incessante ha permesso di formare atleti di spessore tra cui si sono distinti: Giusy Albano, terza ai Campionati Italiani Paraolimpici 2019 nella categoria spada per non vedenti, allenata dal Maestro Colica e seguita dall’istruttore Michele Scappatura, quest’ultimo, nel 2014 convocato agli Europei di spada maschile under23. Il lavoro principale è svolto nella cura nell’infondere la passione per questa specialità, che non è solo uno sport ma rappresenta uno stile di vita. Tutto ciò ha permesso di raggiungere svariati successi in tutte e tre le armi durante questi anni sia nel settore giovanile che in quello degli assoluti. Alla fine della lieta serata gli atleti hanno consegnato una targa ricordo al Maestro Colica augurandogli che quest’ultimo evento sia foriero di ulteriori successi.

Comunicato Stampa