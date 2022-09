Canada: trovato morto uno dei due autori della strage

E’ stato trovato morto uno dei due sospetti ricercati per la strage avvenuta in Canada qualche giorno fa. Dell’altro sospettato non si hanno notizie, la polizia lo sta ancora cercando. La notizia arriva direttamente dalla Royal Canadian Mounted Police.

La Comandante Rhonda Blackmore, che ha voluto precisare che il corpo senza vita è stato trovato all’interno della James Smith Cree Nation, ha aggiunto: “Ha ferite visibili, al momento non si ritiene si tratti di ferite autoinflitte“.

Il “fuggitivo” è un ragazzo di 30 anni, fratello del sospettato morto. Blackmore, ha comunicato : “anche lui potrebbe essere ferito, ha una lunga serie di procedimenti penali per reati contro la persona e la proprietà. E’ armato e pericoloso”.

Il bilancio confermato della strage è di “11 persone morte e 19 ferite”. “Tredici le scene del crimine” sempre secondo Blackmore .

(Fonte: Skytg24.it)

AO