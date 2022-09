Energia. Caro bollette: Salvini ai leader: Firmiamo un patto contro aumenti

(DIRE) Roma, 6 Set. – “L’aumento di luce e gas è un emergenza, stimato da Goldman Sachs in 500 euro al mese a famiglia media, è tanta roba. La bolletta non è né di destra e ne di sinistra, io spero che all’ascolto ci siano altri segretari di partito che con Salvini non hanno niente in comune, ma che dicano ‘domani, non fra un mese, ci vediamo a Roma’ – questo chiedo – e firmiamo un impegno comune, come hanno fatto in Germania tutti i partiti al governo, per bloccare immediatamente gli aumenti delle bollette di luce e gas”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Radio Capital. (Mar/ Dire) 11:35 06-09-22