Energia. Di Maio: Putin ricatta Europa, intervenire su bollette

(DIRE) Napoli, 6 Set. – “Putin in questo momento sta provocando l’aumento del gas in tutta Europa, sta ricattando l’Europa e per questo l’Italia deve intervenire calmierando il prezzo delle bollette”. Così Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri, a margine Della presentazione del rapporto Ice a Napoli. “Quello che io ho proposto come leader di Impegno Civico in questi giorni – spiega – è proprio un decreto taglia bollette che da qui a dicembre paghi l’80% delle bollette alle imprese e anche alle famiglie che rischiano di entrare in povertà energetica, 9 milioni di italiani, 4 milioni di famiglie rischiano la povertà energetica.

Dobbiamo dirci chiaramente che dobbiamo reagire come Europa. Venerdì ci sarà una riunione importantissima dei ministri dell’energia dell’Unione europea e dobbiamo stabilire il tetto massimo al prezzo del gas. Per me oltre a questo che sta avvenendo la misura è colma e, se Putin ha portato il prezzo del gas a oltre 270 euro a megawatt/ora, è il momento di tornare indietro con un tetto massimo che dica che oltre 80 euro non si può andare”. (Elm/Dire) 12:18 06-09-22