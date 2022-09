Reggio Calabria, Amerigo Vespucci: Virtus Reggio delizia approdo con prima storica esibizione per l’equipaggio

di Silvana Marrapodi – L’Amerigo Vespucci costruita nel 1931 come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell’Accademia Navale, è approdata a Reggio Calabria. Per la prima volta nella storia della nave, la più antica nave ancora impegnata in navigazioni attive, la Società Ginnastica Virtus Reggio è stata chiamata per realizzare una performance di Ginnastica Ritmica per omaggiare gli allievi ufficiali in viaggio. La Società è stata insignita di innumerevoli titoli e riconoscimenti nazionali e internazionali raggiunti dalle atlete nel corso degli ormai 45 anni di attività, magistralmente guidate dal Presidente della Società prof. Rocco Loprevite, dal Vicepresidente dott. Vincenzo Costantino e dalle Direttrici artistiche prof.ssa Rina Albanese e prof.ssa Carmen Loprevite. Nell’ultimo anno la Società è stata insignita del prestigioso premio del “San Giorgio d’Oro” della Città di Reggio Calabria.

L'evento straordinario è stato fortemente voluto e organizzato dalla dott.ssa Sabrina Martorano, Presidente del Gruppo ANMI di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, la Capitaneria di Porto e l'Autorità di sistema portuale, in occasione del 50° anno del Ritrovamento dei Bronzi di Riace e del 90° Anniversario della Costituzione del Gruppo ANMI di Reggio Calabria. In particolare, la manifestazione è diventata icona di eccellenza e "immagine di copertina" dell'album del Passaggio di Nave Vespucci a Reggio Calabria. Ad inaugurare l'evento, i Bersaglieri hanno omaggiato l'equipaggio di una serie di brani, tra cui l'Inno d'Italia e la Marcia dei Bersaglieri, ripetuti in seguito anche a bordo della nave. A seguire si sono esibite le 17 atlete della Società Ginnastica Virtus Reggio selezionate dalle direttrici artistiche e tecniche prof.ssa Rina Albanese e Carmen Loprevite, tecnici e giudici di rilievo nazionale, hanno strabiliato gli allievi e gli ufficiali con un'esibizione di Ginnastica Ritmica magistralmente eseguita. In particolare ha emozionato l'unione e la sinergia mostrata dal gruppo formato da atlete di tutte le età, dalle più grandi alle più piccole sono emersi l'amore, la passione e l'impegno per il magico sport della Ginnastica Ritmica. La coreografa prof.ssa Carmen Loprevite ha deciso di omaggiare l'Amerigo Vespucci e gli allievi ufficiali con uno spettacolo dedicato al mare. L'attuale Capitano dell'Amerigo Vespucci, Massimiliano Siragusa, ha affermato che l'esibizione delle atlete è stata particolarmente emozionante ed ha portato grande onore e gloria alla Città di Reggio Calabria, in particolare l'equipaggio è rimasto veramente colpito dalla particolare maestria tecnica e coordinazione delle allieve più giovani.