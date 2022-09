Università. Test medicina, Bassetti: “Abolire numero chiuso”

(DIRE) Roma, 6 Set. – “Qualcuno dice ‘se voi chiudete il numero a medicina non risolvete il problema perché è un problema della scuola di specialità’. Dirigendo una scuola di specializzazione vi dico che il problema esiste anche in questo caso, il test unico nazionale non funziona perché un ragazzo si trova a scegliere e mettere la crocetta su specialità molto diverse l’una dall’altra. Infatti succede spesso che i medici laureati entrano in scuole di specializzazione e dopo sei mesi decidono di cambiare.

Accade spesso che queste scuole non arrivino a completare il numero totale di posti, ai dieci assegnati arrivano 7/8 medici. Quindi non è un problema del numero di borse. La scuola di specializzazione sia più selettiva. Ci vuole una profonda riflessione di tutti su quello che è il numero chiuso nelle facoltà, credo che il sistema di test non siano meritocratici e ci vogliono altri sistemi anche guardando cosa fanno negli altri Paesi. Il nostro sistema non ha portato a quella selezione meritocratica che ci aspettavamo. Così l’infettivologo Matteo Bassetti a Riformista Tv”. (Com/Ros/ Dire) 11:17 06-09-22