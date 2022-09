Brasile, Sondaggio: Lula e Bolsonaro

Dal Brasile arriva un nuovo sondaggio dell’istituto Ipec, commissionato da Tv Globo, che ha mostrato uno scenario di stabilità nella corsa alla presidenza. Luiz Inacio da Silva, candidato del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) rimane in testa con il 44% delle intenzioni di voto. Jair Bolsonaro, attuale Presidente e membro del Partito Liberale (PI, di destra) ha ottenuto invece il 31%.

Il risultato del sondaggio dunque, non differisce molto da quello del 29 Luglio, dove l’attuale Presidente Jair Bolsonaro era al 32%. In uno scenario di ballottaggio, Lula Avrebbe il 52% dei voti contro il 36% di Bolsonaro. Quest’ultimo appare in testa come il candidato meno gradito, con il 49% degli intervistati che afferma di non volerlo votare. (Fonte ANSA)