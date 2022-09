Google, iniziativa per frenare le fake news dall’Ucraina

Google lancia un’iniziativa ed include video di 90 secondi per contrastare le fake news sui rifugiati ucraini. L’iniziativa mira ad informare gli utenti su come le bufale traggono possono trarli in inganno sulle vicende che riguardano la guerra. Il progetto ha origine da una ricerca degli psicologi dell’Università di Cambridge e Bristol con cui il team di Jigsaw (sussidiaria di Google) ha collaborato per la realizzazione dei video.

Lo sviluppo della disinformazione è una seria preoccupazione all’interno dell’Unione Europea, infatti a Giugno la commissione ha annunciato un nuovo codice di condotta. Secondo i fautori dell’iniziativa, chi ha guardato i video si è dimostrato più pronto a distinguere le notizie false da quelle vere. Jon Roozenbeek, membro del Social Decision-Making Lab di Cambridge ha affermato che: “L’effetto è stato coerente tra individui con diversi livelli di istruzione e differenti tipi di personalità. Questa è la base di una vaccinazione generale contro la disinformazione”. (Fonte ANSA)