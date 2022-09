Somalia: la malnutrizione continua ad avanzare

Wafaa Saeed, il Rappresentate dell’Unicef in Somalia, ha detto: “L’Unicef ha lanciato l’allarme sull’incombente carestia nell’area della regione di Bay in Somalia tra ottobre e dicembre di quest’anno, che sottolinea la portata della crisi che il paese sta affrontando e la necessità urgente che il supporto sia ampliato rapidamente”. Parole pronunciate durante un conferenza stampa odierna al Palazzo delle Nazioni di Ginevra.

La malnutrizione ha raggiunto livelli altissimi, una vera e propria crisi, 1,5 milioni di bambini, sotto i 5 anni, potrebbero esserne colpiti da una forma acuta. Mentre 385.000 avranno bisogno di cure per la malnutrizione acuta grave. Per ora 4,5 milioni di persone hanno bisogno di acqua e beni di prima necessità. I prezzi dell’acqua sono aumentati, tra il 55 e l’85%, da Gennaio 2022.

Andrea Iacomini, Portavoce dell’UNICEF per l’Italia, ha detto: “Sono numeri senza precedenti, la Somalia è in condizioni critiche, la vita dei bambini e delle famiglie è a rischio. Il mondo non può abbandonarli. Dobbiamo agire. Adesso”.

Sono stati registrati, tra Gennaio e Luglio 2022, circa 730 morti tra i bambini nei centri per l’alimentazione e la nutrizione, i numeri potrebbero essere più alti, dato che diversi morti non sono stati registrati. L’Unicef ricorda che questa è la terza siccità che la Somalia affronta in 10 anni (Fonte: Ansa.it).

AO