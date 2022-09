Ubriaco fugge all’alt della Polizia e provoca un incidente stradale

Nel corso di un’attività di controllo a Tortoreto, un uomo non si fermava all’alt della Polizia, provocava un incidente stradale dandosi, poi, a precipitosa fuga. Non passava inosservato agli operatori di polizia della “Volante Mare”, che si ponevano sulle sue tracce sul lungomare, che l’uomo indossava un braccialetto di colore giallo, recante il nome di un noto chalet della costa, il cd. “pass d’ingresso”, solitamente consegnato ai frequentatori di esercizi pubblici per entrare ed uscire liberamente dal locale.

Le successive indagini permettevano di rintracciarlo ed accertare che questi, cittadino straniero, pochi minuti prima del sinistro, era stato in un locale pubblico della zona, nonostante fosse destinatario di un provvedimento “Dacur” del Questore di Teramo che gli inibiva l’accesso negli esercizi pubblici di tutta la Provincia di Teramo.

L’uomo, pertanto, veniva denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per guida in stato di ebrezza ex art. 186 comma 2 lett. B) ed anche per violazione del provvedimento amministrativo.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Teramo/articolo/12166318318ce9b28189570846