Elezioni, Potenti-Lolini (Lega): Niente tampone? Clandestini scampano rimpatrio

“Paese che vai, regola che non trovi. Devono averlo pensato dell’Italia i venti immigrati irregolari che a Livorno hanno scampato il rimpatrio grazie ad un sotterfugio kafkiano. Un immigrato clandestino, infatti, in Italia può evitare di essere rimpatriati se rifiuta di fare il tampone. Siamo convinti che quest’andazzo cambierà notevolmente dopo il 25 settembre, con l’auspicio che la vittoria del centrodestra possa portare un uomo o una donna della Lega al Viminale per riportare ordine”. Lo dichiarano i deputati toscani Manfredi Potenti e Mario Lolini (coordinatore regionale della Lega), candidati rispettivamente al Senato e alla Camera.

Comunicato Stampa