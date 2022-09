Venezia. Beniada Nishani sfila sul red carpet, da vera diva

Beniada Nishani una vera Diva al Festival di Venezia. È tornata alla Mostra Internazionale dell’arte cinematografica dopo il successo riscosso l’anno scorso. Ma l’emozione per l’ex concorrente del GFVip albanese è sempre la stessa. Il look da diva di Hollywood ha convinto tutti. Beniada è tornata a sfilare sul red carpet in occasione della premiere di Dont’ Worry Darling, film fuori concorso della regista Olivia Wilde con protagonista Harry Styles.

La modella albanese, ha indossato un abito firmato da Lia Stubla, stilista kossovara che su Instagram conta 600 mila follower. Abito sexy al punto giusto con un apertura sensuale nella parte inferiore: un maxi spacco laterale all’altezza della gamba destra. Radiosa e sensuale, per nulla esagerata. Ha illuminato la passerella accogliendo sorridente tutte le telecamere.

Beniada, star amatissima anche su Instagram, è stata invitata a sfilare sul red carpet della settantanovesima edizione del Festival del Cinema di Venezia. L’abito che ha indossato è quello di una vera “principessa”!

Con 400 mila followers su Instagram, Beniada Nishani è tra le influencer più apprezzate non solo in Albania ma anche in Italia, grazie al successo ottenuto per via della sua partecipazione al Grande Fratello Vip albanese. Beniada prima è stata finalista di Miss Italia e poi valletta su Rete 4 e tra le varie apparizioni in Mediaset ultimamente anche su Tiki Taka, seguitissima trasmissione sportiva di Piero Chiambretti.

ph – Luca Scarabottini

Makeup – Marta Ferraresso e Valentina Giro

