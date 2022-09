Barbara Visani ai vertici della “Top 10 wedding influencer”

La nota Wedding Planner e Designer Barbara Vissani, si aggiudica il terzo posto nella classifica delle Top 10 Wedding Influencer Italiane

Un meritatissimo successo quello che, in queste ore, ha premiato il lavoro della nota Wedding Planner e designer Barbara Vissani, scelta dal pubblico italiano come terza professionista nella classifica delle migliori wedding influencer.

Secondo quanto emerge, infatti, da una ricerca basata sui dati della piattaforma digitale Flu Plus, tra un’audience composta per il 74%, da donne tra i 25 e i 34 anni, Barbara Vissani spicca per la notorietà e la qualità delle pubblicazioni.

Questo riconoscimento – afferma emozionata Barbara Vissani – premia il lungo e costante lavoro che svolgo quotidianamente con il mio staff, riconosciuto sia sui social che attraverso i media tradizionali. Abbiamo sempre pensato di rivolgerci alle utenti finali suggerendo quei dettagli che rendono unico ogni evento, mostrandone la realizzazione pratica.

Barbara Vissani, protagonista delle tavole più eleganti per la rubrica del Tg2 “Costume e Società”, ha sempre puntato sugli elementi del Made in Italy capaci di conferire quel tocco di unicità ai suoi progetti.

L’amore e la passione che infondiamo nel nostro lavoro – conclude Barbara – sono la cifra stilistica capace di fare la differenza che oggi trova una conferma nelle scelte del pubblico che gratifica e spinge a fare sempre meglio.