DL aiuti. Bernini (FI): Errore se qualcuno ci fa campagna elettorale

(DIRE) Roma, 9 set. – “Draghi ha ragione nel dire che bisogna fare in fretta per sostenere le imprese e le famiglie, ma il Parlamento non è un passacarte, il nostro compito è migliorare i provvedimenti. Martedì prossimo al Senato non solo vogliamo approvare il Dl aiuti bis, i cui effetti sono comunque già in vigore, ma anche l’aggiustamento di bilancio propedeutico all’approvazione in Cdm del prossimo decreto aiuti ter.

Noi ci siamo, siamo assolutamente disponibili a fare tutto il necessario, purché altri non cerchino di fare campagna elettorale su misure che riguardano tutti”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, a Oggi è un altro giorno. (Vid/ Dire) 16:26 09-09-22