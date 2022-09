FIBA EuroBasket 2022. Gran Bretagna-Italia 56-90 (Fontecchio 18 punti)

Pozzecco: “Con questo cuore si può andare lontano”. L’11 Settembre a Berlino l’Ottavo con la Serbia (ore 18.00, live SkySportArena e ELEVEN)

Gran Bretagna-Italia 56-90 (20-29, 17-18, 17-20, 2-23)

Gran Bretagna: Olaseni* 6 (2/5), Soko ne, Mockford 3 (1/3 da tre), Nelson* 7 (2/4, 1/6), Clark (0/1, 0/5), Bigby-Williams ne, Hesson* 18 (2/6, 4/10), Lautier-Ogunleye 5 (1/3, 1/3), Wheatle* 12 (1/2, 2/4), Whelan* 3 (0/1, 1/7), Anderson 2 (1/3, 0/1), Van Oostrum ne. All: Reinking

Italia: Spissu* (0/1), Mannion 2 (1/2, 0/5), Biligha 8 (3/4), Tonut* 9 (3/5, 0/1), Melli* 11 (3/8, 1/1), Fontecchio* 18 (2/3, 3/4), Tessitori 5 (0/1, 1/2), Ricci 10 (2/3, 2/4), Baldasso 6 (0/1, 2/4), Polonara* 5 (1/1, 1/3), Pajola 3 (1/2 da tre), Datome 13 (2/3, 3/4). All: Pozzecco

Tiri da due Gb 9/25, Ita 17/32; Tiri da tre Gb 10/39, Ita 14/30; Tiri liberi Gb 8/12, Ita 14/18. Rimbalzi Gb 42 (Wheatle 7), Ita 37 (Ricci 8). Assist Gb 10 (Nelson e Wheatle 3), Ita 30 (Pajola 5).

Usciti 5 falli: nessuno Arbitri: Paulo Marques (Portogallo), Radomir Vojinovi (Montenegro), Geert Jacobs (Belgio) Spettatori: 8.000

Il terzo successo ottenuto al FIBA EuroBasket 2022 non ha consentito alla squadra di Gianmarco Pozzecco di migliorare il quarto posto del girone C ma il +34 di oggi è stato certamente il modo migliore per salutare Milano e il caldissimo pubblico che dal 2 settembre ha riempito le tribune del Forum per sostenere la Nazionale. Gli Azzurri hanno superato 90-56 la Gran Bretagna e oggi volano a Berlino, dove dal 10 al 18 settembre si gioca la fase finale del FIBA EuroBasket 2022. Attimi di profonda e diffusa commozione prima della palla a due, quando le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria della Regina Elisabetta II, scomparsa oggi all’età di 96 anni.

L’Italia affronterà la Serbia negli Ottavi di finale domenica 11 settembre alle ore 18.00 (diretta SkySportArena, Now ed ELEVEN). Nelle altre sfide odierne del girone C la Grecia ha superato l’Estonia 90-69 mentre la Croazia ha piegato l’Ucraina 90-85. Il miglior marcatore Azzurro è stato Simone Fontecchio con 18 punti, in doppia cifra anche Gigi Datome (13), Nicolò Melli (11) e Giampaolo Ricci (10).

Così coach Pozzecco. “Avevamo grande rispetto della Gran Bretagna, che nei giorni scorsi aveva giocato sempre una buona pallacanestro nei primi due quarti, poi nel secondo tempo ci siamo sciolti e l’abbiamo chiusa. Oggi è stato bello rivedere il Gallo, anche se abbiamo rivissuto il dispiacere per non averlo qui con noi. Sono orgoglioso dei miei ragazzi e della pallacanestro che stanno giocando, confido molto nelle loro qualità e dico che rispetto profondamente la forza e la tradizione della Serbia ma non sono preoccupato, perché col cuore di questi ragazzi si può andare lontano. Ancora un applauso speciale ai miei giocatori, che al di là dei risultati sono riusciti a fare emozionare migliaia di spettatori qui al Forum”.

Giampaolo Ricci a fine partita: “In questi giorni forse potevamo fare anche qualcosa di più ma dobbiamo prendere le cose positive di questa settimana e della partita di oggi e guardare avanti, alla seconda fase”. Spissu, Tonut, Polonara, Fontecchio e Melli il quintetto confermato da Pozzecco e l’avvio è confortante (10-0) grazie a Fontecchio e Melli, premiato prima della partita dal presidente della FIP Giovanni Petrucci per le 100 partite in Maglia Azzurra. Col passare dei minuti la Gran Bretagna trova il giusto ritmo in attacco e torna a contatto (Hesson 10 punti nel primo tempo): la tripla di Baldasso ci riporta a distanza di sicurezza sul finire del secondo quarto (47-37), punteggio sul quale si va all’intervallo lungo.

Fontecchio e Tonut ispirano un altro allungo a metà terzo quarto (60-45) e da quel momento gli Azzurri mantengono la doppia cifra di vantaggio, allungando anche a +24 (78-54, 9 consecutivi di Datome) e fino al conclusivo 90-56. A fine partita, il dovuto omaggio degli Azzurri agli 8.000 spettatori del Forum. Grazie, Milano!

Gli Ottavi di finale (Berlino)

10 settembre

Turchia-Francia (ore 12.00)

Slovenia-Belgio (ore 14.45)

Germania-Montenegro (ore 18.00)

Spagna-Lituania (ore 20.45)

11 settembre

Ucraina-Polonia (ore 12.00)

Finlandia-Croazia (ore 14.45)

Serbia-Italia (ore 18.00)

Grecia-Repubblica Ceca (ore 20.45)