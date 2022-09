Incidente questa mattina tra auto e scooter a Porto San Giorgio

Poco dopo le 07.30 di questa mattina, per cause in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati in viale dei Pini a Porto San Giorgio. Nell’urto il conducente delle due ruote ha avuto la peggio ed è stato trasportato in ospedale con l’eliambulanza.

I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente, specie lo scooter da cui fuoriusciva il carburante a causa della rottura del serbatoio nell’urto.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81862