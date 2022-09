La Tunisia ha terminato le scorte di zucchero

La Tunisia, ha finito le scorte di zucchero. Questo è quanto ha dichiarato il segretario generale dell’ufficio regionale di Ben Arous della Federazione del turismo, del commercio e dell’industria alimentare del sindacato Ugtt, Souhail Boukhris. Il dirigente ha voluto precisare che le scorte sono finite in tutti i depositi dal 7 Settembre di quest’anno.

Boukhris, ha dichiarato che la Tunisia ha appena concluso degli accordi, i quali prevedono l’importazione di 20mila tonnellate di zucchero dall’Algeria, mentre altre 30mila tonnellate di zucchero arriveranno al porto di Biserta dall’India, il 18 Settembre 2022.

Il sindacalista, ha aggiunto alla radio locale, che le fabbriche di prodotti alimentari come: biscotti, bibite succhi, hanno dovuto sospendere le loro attività, per via della carenza di zucchero (Fonte: Ansamed.it).

AO