Il bilancio delle vittime dello scontro fra due treni in Croazia è purtroppo ancora provvisorio ma è già gravissimo. Fonti ufficiali, il Primo Ministro croato, Plenkovic, dicono tre persone morte e 11 feriti dei quali 8 sarebbero stranieri. Alcuni dei feriti hanno riportato ferite gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. Tutti i coinvolti sono stati ricoverati negli ospedali delle città di: Slavonski, Brod, Pakrac e Nova Gradiska.

