Cisgiordania: morto manifestante palestinese ferito in conflitto con soldati israeliani

In Cisgiordania a Jenin, è morto un manifestante palestinese, per via di ferite riportate durante degli scontri con l’esercito israeliano, il fatto è avvenuto Martedì scorso.

La notizia arriva direttamente dal Ministero della Sanità Palestinese. Si tratta di un ragazzo di soli 24 anni che proveniva dal campo profughi di Jenin.

Gli scontri erano stati avviati durante una operazione nella stessa Jenin, avviata dall’esercito israeliano, per demolire la casa di un soggetto ritenuto l’autore di un attentato palestinese, che lo scorso 7 Aprile ha causato 2 morti e 10 feriti (Fonte: Ansa.it).

AO