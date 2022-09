Ucraina. Bari, Letta (PD): penso che la pace si avvicini

Il segretario: con democrazia di mezzo decidere da che parte stare

(DIRE) Bari, 11 Set.- “Penso che la pace si avvicini. Non era immaginabile che una pace potesse esserci con una logica di invasione. Il popolo ucraino ha deciso di non accettare di tornare sotto la dominazione russa. Secondo noi questo avvicina la pace, non la rende più lontana. Sono molto contento di quello che sta accadendo e dimostra che eravamo dalla parte giusta”.

Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta a Bari nel corso di una conferenza stampa in vista del voto del prossimo 25 settembre. “La scelta di parteggiare per uno dei due e non di restare fuori dalla contesa lavandosene le mani era la scelta giusta, perché quando c’è la democrazia e la libertà di mezzo bisogna decidere da che parte stare”, ha aggiunto. (Adp/ Dire) 18:33 11-09-22