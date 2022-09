Calabria: aumentano i casi di abbandono cani

L’abbandono dei cani è un problema assai diffuso, dopo il primo lockdown, migliaia di cani sono stati abbandonati per le strade. In Calabria è un fenomeno in forte aumento, in tutto ci sono 27 mila randagi per le strade della nostra terra. Nonostante la sensibilità verso gli animali sia molto aumentata negli ultimi anni, ancora purtroppo in determinati periodi dell’anno si registrano delle impennate dei casi di abbandono.

Una deplorevole “prassi” che non solo dimostra un disprezzo verso quello che prima era stato un fedele amico a 4 zampe ma anche un comportamento che mette in pericolo la vita di altre persone e dello stesso animale abbandonato. Sono frequenti gli incidenti stradali provocati da cani abbandonati che girovagano disorientati.

AO