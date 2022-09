(DIRE) Roma, 12 Settembre – “Il Superbonus? Non mi chiedete perché questo governo si è dimostrato così ostile verso una misura volano per la nostra economia. Il governo dovrebbe dare spiegazioni, non deve essere il Movimento Cinque Stelle a spiegare perchè vuole una norma che sblocchi i crediti, siamo stati anche tacciati in campagna elettorale di aver bloccato il decreto Aiuti”. Lo spiega il presidente M5S Giuseppe Conte intervenendo alla Cna. (Sor/Dire) 16:35 12-09-22