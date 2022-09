Elezioni. Franceschini: in programmi Destra assente la cultura

“Rischio che si torni indietro”

(DIRE) Napoli, 12 Settembre – “Penso che sia una consapevolezza molto più radicata di qualche anno fa, quando si arrivò sempre con la destra al Governo al “con la cultura non si mangia” e i tagli alla cultura, che gli investimenti in cultura sono importanti.

Ma se si guardano i loro programmi non c’è praticamente nulla, è una cosa marginale, c’è il rischio che si torni indietro. Tagliare in cultura, oltre a far male alle anime e alle menti, fa male all’economia”. Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini a margine di un evento a Napoli. (Elm/Dire) 19:47 12-09-22