GB. Da Antigua e Barbuda alla Giamaica c’è voglia di repubblica

In agende partiti governo spuntano referendum per addio a corona

(DIRE) Roma, 12 set. – Non “un atto ostile” ma solo un referendum, da tenersi entro tre anni: questa la proposta del primo ministro di Antigua e Barbuda, Gaston Browne, relativa alla possibilità che dopo la scomparsa della regina Elisabetta II il Paese caraibico diventi una repubblica.

Il capo di governo ha sottolineato che intende programmare la consultazione nel caso il prossimo anno fosse rieletto. Il suo partito a oggi controlla 15 seggi parlamentari su 17.

Per 70 anni Elisabetta II è stata sia regina di Gran Bretagna e Nord Irlanda che capo dello Stato di 14 reami del Commonwealth, l’organizzazione delle ex colonie di Londra. Oltre ad Antigua e Barbuda, ex possedimento dove per due secoli furono sfruttati schiavi di origine africana divenuto indipendente nel 1981, queste sono: Australia, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Giamaica, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadines, Isole Salomone e Tuvalu.

Dell’ipotesi di un addio alla corona britannica si era discusso in alcuni Paesi già prima della scomparsa della regina e dell’ascesa al trono di Carlo III, in particolare a seguito dalla scelta di Barbados, divenuto repubblica nel 2021.

Il primo ministro dell’Australia, Anthony Albanese, che pure è di orientamento repubblicano, ha chiarito che a Canberra almeno per i prossimi quattro anni un cambiamento costituzionale non è in agenda. Diversa la linea del Partito laburista al potere in Giamaica, che ha indicato un referendum sulla repubblica come sua priorità.

(Dire) 13:22 12-09-22