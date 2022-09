I colori di Arte in Movimento illuminano la via Marina, successo straordinario per il gruppo capitanato da Rosa Lia Amore

Un nuovo evento per Arte in Movimento che fino al 12 Settembre 2022 illuminerà un tratto della via Marina con le opere dei suoi artisti a partire dalle 18:30. “Arte in Movimento è un gruppo libero di artisti sempre nuovi che mira a sensibilizzare alla cultura del bello attraverso l’esposizione di opere che abbracciano varie forme d’arte. – afferma la responsabile Rosa Lia Amore – Penso che sia molto importante riuscire a risvegliare la meraviglia negli occhi dell’osservatore la cui consueta passeggiata sul km più bello d’Italia viene arricchita dalla cornice artistica che stimola nel suo sguardo emozioni sempre nuove.”

Protagonisti di questo nuovo evento gli artisti: Rosa Lia Amore (responsabile dell’evento), Angela Tripodi, Carolina Malacrinò, Daniele Chiovaro, Domenica Cosoleto, Elena Concetta Murdolo, Francesco Cilea, Lidia Neri.

A portare i saluti il Consigliere Comunale Mario Cardia che ha dichiarato: “Un plauso a tutto il gruppo di Arte in Movimento, alla responsabile Rosa Lia Amore ed a tutti gli artisti. Un evento straordinario questo che coniuga arte e cultura nello splendido scenario del lungomare, invito tutti i reggini a partecipare numerosi”.