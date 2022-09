L’Aquila, precipita un ultraleggero a Fossa

Incidente aereo nel pomeriggio dell’11 settembre a Fossa, piccolo comune nell’immediata periferia est di L’Aquila. Un areo ultraleggero di ritorno da un volo turistico dalla zona della Valdichiana, su cui volava il pilota, un uomo settantenne, e una donna di sessantacinque anni, per cause imprecisate, in fase di atterraggio sull’aviosuperficie di Fossa, ha virato bruscamente da un lato per poi cadere frontalmente a terra in prossimità di un casolare.

Nell’urto sono deceduti entrambi gli occupanti. Intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di L’Aquila per il recupero e la messa in sicurezza dell’area.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81928