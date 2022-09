Rubano l’auto ad un anziano all’uscita della Fi-Pi-Li: la Polizia la ritrova in pochi minuti

L’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di Sabato, ha avuto inizio in via Livorno, all’uscita della FI-PI-LI, dove un 80enne aveva lasciato incustodita per pochi istanti la sua autovettura con le chiavi inserite nel cruscotto.

Percorsi pochi metri a piedi, l’anziano si è subito accorto che alle sue spalle qualcuno aveva messo in moto il motore della sua macchina: si è voltato, ma ha fatto appena in tempo a vedere la sagoma di un uomo allontanarsi rapidamente al volante, in direzione di via Baccio da Montelupo.

La vittima però non si è data per vinta: ha tirato fuori il telefonino dalla tasca e ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato.

Descrizioni, con targa e modello del mezzo, alla mano, gli agenti delle volanti della Questura di Firenze hanno rapidamente battuto tutta le zone intorno al cosiddetto luogo del delitto fino a quando, in meno di mezz’ora, hanno ritrovato l’auto rubata abbandonata in una traversa di via Canova all’Isolotto.

I poliziotti hanno immediatamente restituito il maltolto al legittimo proprietario che ha sentitamente ringraziato la Polizia di Stato. Gli investigatori sono ora a lavoro per identificare l’autore del furto.

Anche questa volta, come in molti altri casi conclusi a lieto fine per le vittime di reati, è stato fondamentale la tempestiva chiamata alle Forze di Polizia tramite il 112 NUE.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Firenze/articolo/1444631f366c2ab1a195562620