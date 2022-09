Tenta il suicidio sul ponte di Collemarino (An). La Squadra Volanti lo porta in salvo

Verso le 12.00 di stamattina la Squadra Volanti della Questura di Ancona interveniva in località Collemarino in quanto sul ponte di legno vi era una persona che manifestava intenti suicidi. Durante le fasi dell’intervento, prima dell’arrivo delle Volanti sul posto, gli operatori in servizio presso la Sala Operativa riuscivano con una incredibile attività di mediazione a mantenere costantemente il contatto telefonico con la persona, tanto da riuscire a distrarla, se non addirittura a persuaderla dal compiere l’insano gesto.

Contemporaneamente via radio gli equipaggi venivano aggiornati sull’evolversi della situazione. Giunti sul posto, gli operatori rintracciavano l’uomo che si trovava nella parte finale del ponte vicino al parapetto che evidenziava un forte stato di agitazione con movimenti tali da far presagire un possibile lancio nel vuoto.

Tali motivi inducevano gli operatori ad avvicinarsi all’uomo con estrema cautela cercando contestualmente, da subito, di instaurare un rapporto empatico e di fiducia con lui. Questa cauta attività permetteva agli agenti di avvicinarsi all’uomo e, una volta vicini, di impedirgli definitivamente di commettere eventuali gesti improvvisi.

Gli agenti ascoltavano attivamente i suoi racconti e i suoi sfoghi, durante il quale dichiarava di non riuscire più a vivere perché solo, e nel frattempo riuscivano a condurlo sino alla strada. Considerate le dichiarazioni fatte dall’uomo, dopo averlo riportato alla calma, si richiedeva l’intervento di personale medico del 118 che, giunto sul posto, ne riteneva opportuno il trasporto presso il locale P.S. dell’ospedale di Torrette per un consulto specialistico.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ancona/articolo/2855631f2b75251b1335258387