Carburanti. Gava (Lega): bene proposta sconto, dobbiamo fermare rincari

(DIRE) Roma, 13 Set. – “Bene la proroga al 17 Ottobre dello sconto di 30 centesimi al litro sul prezzo finale di benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

È necessario che lo Stato rinunci a una quota delle tasse per evitare che siano colpite famiglie imprese, che questi aumenti si traducano in aumento generalizzato dei prezzi, in un contesto già condizionato da un’inflazione che raggiunge il 10%. Bisogna, al contrario, mettere in campo ogni tipo di intervento per contenere gli aumenti.

Il prossimo governo, appena insediato, dovrà affrontare con interventi strutturali questa emergenza che minaccia di durare ancora a lungo”. Così Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento transizione ecologica della Lega, in una nota. (Com/Sor/ Dire) 19:34 13-09-22