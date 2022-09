Difesa. Craxi: da Commissione via libera a schema per missioni internazionali

(DIRE) Roma, 13 Set. – “Le Commissioni Esteri e Difesa del Senato hanno espresso, nell’odierna seduta congiunta, parere favorevole sullo schema di Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione”.

Lo annuncia Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia (FI) e presidente della Commissione esteri a Palazzo Madama. “E’ un atto dovuto – spiega Craxi – un sostegno alle donne e agli uomini delle nostre Forze armate che in ogni quadrante del mondo caratterizzano il loro operato per offrire un contributo di grande rilievo alle ragioni della pace, per promuovere prosperità e sviluppo in una cornice di sicurezza internazionale che i fatti recenti hanno purtroppo rimesso in discussione.

Un contributo necessario, che rafforza la proiezione esterna dell’Italia, chiamata ad assumere un ruolo prioritario soprattutto nell’area del Mediterraneo allargato. Ed è un orientamento strategico – conclude – che il centrodestra di governo continuerà a interpretare in modo attivo e coerente, nel fermo e saldo ancoraggio atlantico e occidentale”. (Com/Sor/ Dire) 18:55 13-09-22