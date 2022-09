DL Aiuti, Potenti (Lega): Sblocco crediti dà ossigeno a imprese, Lega decisiva

“Grazie alla mediazione decisiva della Lega, un emendamento introdotto dal Governo al decreto aiuti bis consentirà lo sblocco dei crediti bloccati nel cassetto fiscale. E’ la notizia che le imprese toscane nel settore dell’edilizia aspettavano, uscendo così dall’incertezza e dal rallentamento nelle commesse. In questo periodo con gli operatori locali del settore non si è mai interrotta un’interlocuzione proficua che si è tradotta in un impegno concreto da parte della Lega.

Ancora una volta dimostriamo di essere il partito della concretezza e della vicinanza con le categorie, punto di riferimento anche in Toscana per le imprese che guardano alla realtà e non all’ideologia”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega e candidato unitario del centrodestra al Senato nel collegio Pisa-Livorno-Viareggio.