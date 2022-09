Elezioni. Boschi (IV): Letta prende in giro gli elettori

(DIRE) Roma, 13 Set. – “Che non si potesse governare con Fratoianni e Bonelli noi lo sapevamo già, infatti ci siamo candidati come terzo polo, alternativo a quella proposta.

Invece Letta prende in giro i suoi elettori chiedendo di votare per uno schieramento che non esisterà dopo le elezioni, per candidati che non piacciono neppure a lui.

” Lo ha detto Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, durante un’iniziativa con i candidati della lista Azione – Italia Viva a Rignano Flaminio. “Noi non abbiamo dovuto fare alcuna mediazione al ribasso, perché abbiamo le stesse idee e saremo in grado di governare insieme. Questa è coerenza, questo è rispetto per gli elettori”, ha concluso. (Rai/ Dire) 19:40 13-09-22