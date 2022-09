Forlì-Cesena, camion piomba su un’abitazione: conducente liberato dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco

Alle 14.00 del 12 Settembre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale in via Cervese a Cesena. Sul posto le squadre del locale distaccamento e della sede centrale hanno soccorso un camionista bloccato nella cabina del proprio camion dopo esser uscito di strada ed aver urtato un’abitazione.

I Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’autogru hanno estratto il conducente dall’abitacolo e l’hanno affidato al personale di Romagna Soccorso. Le squadre hanno successivamente messo in sicurezza la zona e puntellato la strutture coinvolta.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81940