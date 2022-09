Un canguro selvatico uccide un uomo in Australia

Un uomo di 77 anni sarebbe stato aggredito e ucciso da un canguro selvatico in Australia. Secondo i media, l’uomo teneva il canguro come animale domestico nella sua proprietà. Un parente ha finalmente trovato il 77enne gravemente ferito domenica nella sua proprietà nella zona scarsamente popolata di Redmond, nell’Australia occidentale, riferisce l’APA. I soccorsi sono subito intervenuti sul posto, ma i paramedici non sono più riusciti a salvare la vita dell’uomo. È morto sul colpo. “C’era un canguro nei locali che ha impedito ai paramedici di avvicinarsi alla persona ferita”, avrebbe detto un portavoce della polizia. Gli agenti di polizia non hanno quindi visto altra opzione e hanno sparato all’animale. Si dice che il 77enne abbia tenuto il canguro come animale domestico. Il canguro grigio occidentale è molto comune nella regione, con maschi che misurano fino a 2,2 metri e pesano fino a 70 chili, afferma il rapporto. L’ultimo attacco mortale di un canguro su un essere umano, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, risale a diversi anni fa: l’ultimo attacco mortale è stato registrato nel 1936.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”