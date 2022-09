Barbara Simona Gottardi presenta il primo libro dedicato al corredo nuziale

“Il Corredo della sposa dagli anni ’20 agli anni ‘60”. Barbara Simona Gottardi, apre il cassetto dei ricordi per raccontare le tradizioni legate al corredo nuziale e per immortalare una piccola parte di memorie provenienti dalla sua collezione di famiglia

Barbara Simona Gottardi, filosofa, storica e divulgatrice culturale, forte del positivo riscontro del suo social format “L’Inconsueto”, dedicato, appunto, alla ricerca storica di oggetti antichi, accompagna il lettore, con perizia e competenza, in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso le pagine di un saggio che, sin dal primo capitolo, si rivela scorrevole ed avvincente e conduce ad una più approfondita analisi dei nostri usi e costumi nei differenti contesti geografici, antropologici e sociali.

Dal web alla carta quindi, il libro è frutto di una lunga e documentata ricerca ed è un interessante e dettagliato racconto del corredo di nozze da un punto di vista storico e sociologico, un’analisi di “come eravamo” che, lungi dal voler racchiudere in così breve spazio la corposa e consistente materia di studio nella sua totalità, fornisce però una facile e veloce chiave di lettura per tutti coloro che amano studiare e scoprire l’infinito e sfaccettato universo di quella che è stata una importantissima parte della storia della moda.

“Il corredo della sposa dagli anni ‘20 agli anni ‘60” è stato, infatti, pensato, ideato e scritto dall’autrice, non solo per raccontare la storia e le tradizioni di un elemento così importante nella “vita sociale” di un’epoca quale, appunto, il corredo di nozze, ma anche per immortalare una piccola parte di ricordi, fotografie e creazioni provenienti dalla sua collezione di famiglia.

“La cosiddetta ‘dote’ ha rappresentato per secoli un distinguo importantissimo fra le diverse classi sociali – spiega l’autrice – ma anche un perno intorno al quale ruotava la maggior parte della vita e della considerazione sociale della donna. Solo molto recentemente le donne hanno potuto ‘affrancarsi’ dall’essere etichettate in base ai beni che portavano nella nuova famiglia che andavano a formare. Lungi dal voler fornire esaustive spiegazioni storiche, il libro si presenta invece come un veloce, ma non per questo meno significativo, memorandum per tutte le donne, in particolare per quelle che si stanno preparando a pronunciare il fatidico ‘sì’, affinché possano comprendere e tenere a mente quanta storia e quante conquiste si celano dietro quello che spesso viene definito come “il giorno più bello ed importante” della vita di una donna.”

Un testo ricco di spunti, aneddoti e racconti, capace quindi di coinvolgere non solo appassionati di moda e storia della moda, ma, più in generale, lettori desiderosi di curiosare in un tempo passato che, anche in un mondo altamente digitalizzato quale è il nostro, rimane la radice di ognuno di noi.

