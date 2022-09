Elezioni. Boccia: lavoro, Sud e giovani priorità PD

(DIRE) Roma, 14 set. – “La Puglia rappresenta quella parte di Sud che ce l’ha fatta, in questi 18 anni abbiamo fatto una rivoluzione e Gallipoli ne è uno degli esempi. Sappiamo che non basta e vogliamo continuare su questa strada, investendo sempre di più sul nostro Mezzogiorno, sul lavoro, sui nostri giovani. Il Partito Democratico è in prima linea sul lavoro, un lavoro giustamente retribuito, sicuro, mai più sottopagato; senza più stage e tirocini gratuiti ma con un salario minimo che è la nostra priorità. Vogliamo rendere strutturale e permanente la decontribuzione del 30% per le aziende che assumono al Sud a tempo indeterminato.

La trattativa per rendere questa misura strutturale era in via di definizione, ma la caduta del governo Draghi ha interrotto il lavoro prezioso che stava facendo Enzo Amendola nostro compagno di partito e Sottosegretario alle politiche comunitarie, oggi capolista in Basilicata. Non ci arrendiamo, la porteremo avanti, ci batteremo perché possa essere una di quelle misure che duri per sempre”.

Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale e capolista al Senato in Puglia, intervenendo a Gallipoli ad un’iniziativa elettorale insieme ai candidati a Camera e Senato nelle liste del PD. (Rai/ Dire) 22:00 14-09-22