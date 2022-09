EuroBasket 2022. Francia-Italia 93-85 dopo un overtime

Si chiude ai Quarti l’Europeo Azzurro. Pozzecco: “I ragazzi hanno dato tutto. Orgoglioso di loro. Abbiamo futuro”

Si ferma ai Quarti di finale l’avventura Europea della Nazionale del CT Gianmarco Pozzecco, costretta ad arrendersi, proprio come un anno fa a Giochi di Tokyo, alla Francia (93-85 dopo un tempo supplementare). Dopo la grande impresa contro la Serbia, gli Azzurri non riescono per un soffio a bissare il capolavoro degli Ottavi di finale chiudendo però la manifestazione a testa altissima, con qualche rimpianto e con la consapevolezza di avere ampi margini di miglioramento per accorciare il gap con le grandi d’Europa e non solo. Migliori marcatori Azzurri Marco Spissu e Simone Fontecchio, entrambi con 21 punti. In doppia cifra anche Datome (12) e Melli (10 + 7 assist).

“Non potete capire – ha detto il CT Pozzecco – quanto io sia fiero dei miei giocatori. Tutti possono vedere ciò che hanno fatto in campo, la dedizione, l’impegno e il cuore che hanno messo. Io solo però so quanto abbiamo lottato e sudato ogni giorno in ogni singolo allenamento fin dall’inizio del raduno. È per questo che sono rammaricato per loro. Complimenti alla Francia perché è un top team e da tale non ha mai mollato ma forse stasera meritavamo di andare avanti. Con la Serbia abbiamo sorpreso tutti e l’abbiamo fatto di nuovo stasera, pur non riuscendo a passare il turno. Più in generale penso che il nostro basket sia terreno fertile: abbiamo futuro a partire da questi straordinari 12 giocatori che hanno dato tutto. Sfrutterò il più possibile il mio contratto full-time per sedermi con il presidente Petrucci, il segretario generale Maurizio Bertea e il direttore generale Salvatore Trainotti per capire come continuare a migliorare e progredire nel lavoro che già sta egregiamente facendo la Federazione. La Nazionale è un traino, lo abbiamo detto molte volte. Lo è quando vince e lo è anche quando gioca partite come quelle di stasera. È stato un viaggio bellissimo e dobbiamo ringraziare tutto il pubblico che con noi si è emozionato e ci ha trascinato, dagli spalti del Forum di Milano e da casa davanti alla tv”.

“Cosa posso dire – ha commentato il Capitano Datome – abbiamo perso una grande occasione ed è molto doloroso essere eliminati in questo modo. Abbiamo però dimostrato di poter competere con tutte le squadre e a questi livelli molto alti. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto finora. Sono davvero fortunato a poter essere compagno di squadra di questi ragazzi”. “Siamo stati poco precisi nel finale – ha spiegato Nicolò Melli – e non mi riferisco solo ai liberi ma a diverse situazioni che potevamo gestire meglio. Volevamo qualcosa in più ma abbiamo ancora una volta dimostrato di poter reggere alla grande contro squadre molto forti. Dispiace davvero uscire così”.

Così il direttore generale del Settore Squadre Nazionali Salvatore Trainotti: “Difficile parlare dopo una sconfitta dolorosa come questa ma è nostro dovere, come Federazione, non disperdere il grande lavoro fatto dallo staff tecnico questa estate e da questi ragazzi che sono stati straordinari. Come detto dal nostro CT, abbiamo un futuro e lo abbiamo dimostrato ampiamente. Ora è il momento di capitalizzare tutto l’entusiasmo che stiamo suscitando per continuare a crescere coinvolgendo tutte le componenti della pallacanestro italiana per migliorare ancora e fare quello step in avanti che ancora ci manca”.

Il primo quarto è un tiro al bersaglio: ben 10 triple messe a segno in totale da entrambe le parti. Quattro in più per i francesi, che sul 6/8 da dietro l’arco costruiscono il proprio vantaggio dopo 10 minuti (27-20). Avvio un po’ contratto per gli Azzurri (13-4 nei primi 3 minuti), che col passare del tempo si sciolgono e trovano il solito Fontecchio (8 nella prima frazione) e Datome con due triple in fila. Dopo due minuti senza canestri, il secondo quarto si apre con altre due triple francesi a nome Heurtel e Luwawu-Cabarrot. Fontecchio risponde da par suo e l’Italia prova a rimanere in scia (33-27 al 15esimo) costringendo la Francia a perdere numerosi palloni. Non capitalizzarli è un vero peccato e per i transalpini è il lasciapassare per il nuovo mini allungo all’intervallo (38-31, solo 9 canestri in totale da parte delle due squadre nei secondi 20 minuti: 11-11).

Il +10 Francia si concretizza con il libero di Gobert ad inizio ripresa ma si dimezza grazie alle fiammate Azzurre firmate Spissu (da tre), Polonara e Fontecchio. L’Italia è di nuovo lì (45-40) al 25esimo. Continua però a stupire la mira dei francesi, che con Yabusele e Fournier mettono a segno le triple numero 10 e 11 della loro serata. Le numero 7 e 8 dell’Italia le firma il Capitano Luigi Datome e valgono il -1. Si attende il guizzo giusto e ci pensa Nico Mannion, che con due canestri in fila e l’assist per il gioco da tre di Polonara fa volare gli Azzurri sul +6 che porta alla fine del quarto (56-62, 31-18 il parziale Azzurro).