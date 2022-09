Patrimonio Italiano Award, l’entertainment protagonista alla Camera

L’entertainment Made in Italy protagonista alla Camera dei deputati . Si è tenuta a Roma la cerimonia di conferimento dei Patrimonio Italiano Award , il prestigioso riconoscimento ideato dai giornalisti Luigi Liberti e Mike J. Pilla per onorare personaggi, storie ed eccellenze italiane che contribuiscono alla diffusione e valorizzazione della Cultura italiana nel mondo.

L’evento, tenutosi martedì 13 settembre, ha visto la presenza in collegamento dagli Stati Uniti dell’Onorevole Fucsia Fitzgerald Nissoli, presidente del Patrimonio Italiano Award. I prestigiosi “Certificate” sono stati consegnati da Luigi Liberti insieme a Gianni Lattanzio, Segretario generale dell’Istituto per la Cooperazione con i Paesi Esteri. La presentazione è stata affidata alla giornalista Marilena Alescio. Presente alla cerimonia anche l’Ambasciatore di Albania presso la Santa Sede, Majlinda Dodaj. Un posto al sole Rai, la soap opera Rai prodotta da Fremantle Italy, si è confermato lo show italiano più seguito nel mondo.

Questi i premiati, con le relative motivazioni. Sofia Milos, attrice di origini italiane, rappresenta un vanto per tutte comunità di italiani sparse nel mondo essendo riuscita a salire agli onori della critica cinematografica americana grazie alle sue interpretazioni in CSI Miami, The Border e The Sopranos. Cinzia Guzzi, Produttore Esecutivo del Centro di Produzione Rai di Napoli, ricopre da anni un ruolo chiave nella realizzazione di “Un Posto al Sole”, la produzione italiana più longeva e più vista ed apprezzata nel mondo.

Il suo lavoro e le sue abilità contribuiscono in maniera importante al successo di questa produzione fiore all’occhiello del Centro Produzione Rai di Napoli. Marina Giulia Cavalli, attrice conosciuta dal grande pubblico televisivo per il ruolo della dottoressa Ornella Bruni in Un Posto al Sole, è entrata nel cast a partire dalla puntata 1090, si è subito affermata come icona della produzione italiana più seguita nel mondo. Riccardo Polizzy Carbonelli, attore che è riuscito a rendere Roberto Ferri, il suo personaggio di “Un Posto al Sole” tra i più amati della serie, donandogli mille sfumature diverse grazie alle sue spiccate doti attoriali.

Miriam Cortese, giovanissima modella italiana già nota in concorsi internazionali, si sta affermando come icona Italiana all’estero posando per diverse riviste internazionali e partecipando a video clip musicali.

Infine, Luigi Liberti, insieme a Marilena Alescio, ha presentato in esclusiva le magliette di quattro calciatori italiani che giocano nella Major League Soccer (MLS): Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi, Domenico Criscito e Gabriele Corbo.

comunicato stampa