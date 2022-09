Roma, appartamento in fiamme: i Vigili del Fuoco salvano i residenti del palazzo rimasti intrappolati

Alle 14.55 del 13 Settembre, la sala operativa del Comando di Roma ha inviato due squadre dei Vigili del Fuoco, la 1A e la 3A, un’autoscala, due autobotti, il carro autoprotettori, il funzionario e il capoturno in viale Etiopia per l’incendio di un appartamento al piano 6 di una palazzina di 9 piani.

Nessuna persona è rimasta ferita. I Vigili del Fuoco hanno evacuato diverse persone anche con l’utilizzo dell’autoscala, rimaste intrappolate nei propri appartamenti a causa del fumo denso sprigionato dalle fiamme. Sono in corso gli accertamenti per eventuali danni strutturali e per stabilire le cause che hanno scaturito l’incendio. Sul posto presenti anche il 118 e le forze dell’ordine.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81952