Tonfo Wall Street. Ma per Biden è ininfluente

Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti d’America, ha dichiarato durante un suo discorso nel Delaware, di non essere preoccupato per il crollo registrato dalla Borsa di Wall Street. Questa, secondo l’attuale numero uno di Washington, non sarebbe lo specchio dell’economia del Paese (una visione molto personale).

L’economia americana è forte, non è preoccupata per l’aumento dell’inflazione ed il tasso di disoccupazione degli USA è ancora basso. Sempre ancora secondo Biden, la guerra in Ucraina non sarebbe ancora ad un punto di svolta, nonostante gli ultimi successi dei militari di Kiev, delle quali ha messo al corrente Zelensky. “Chiaro che gli ucraini hanno fatto progressi significativi. Ma sarà un lungo cammino“.

Questa l’ultima dichiarazione del Presidente che da quando è in carica non ne ha azzeccata una, tanto che il suo indice di gradimento è drasticamente sceso anche tra i suoi elettori del Partito Democratico statunitense.

FMP