Un francobollo per celebrare i 25 anni del Garante Privacy

La stilizzazione grafica dell’uomo vitruviano di Leonardo che idealmente si trasforma in dati digitali è l’immagine raffigurata sul francobollo che celebra i 25 anni dell’introduzione nel nostro Paese della normativa sulla privacy e dell’istituzione del Garante per la protezione dei dati personali, entrato in funzione l’8 maggio 1997.

Il francobollo, emesso oggi dal Mise e distribuito da Poste Italiane, è stato realizzato su bozzetto del Garante ottimizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

“La celebrazione dei venticinque anni di privacy in Italia – commenta il Presidente dell’Autorità Pasquale Stanzione – è un’occasione per testimoniare il valore di un diritto fondamentale sempre più cruciale nella società attuale. L’adozione del Regolamento europeo, inoltre, ha notevolmente rafforzato e valorizzato il ruolo non solo di controllo e vigilanza del Garante, ma soprattutto di Istituzione a difesa dei diritti dei cittadini e dei consumatori”.

“L’emissione del francobollo celebrativo – afferma Stanzione – rappresenta quindi anche un riconoscimento dall’alto valore simbolico ai Collegi del Garante che si sono succeduti in questi anni e ai suoi dipendenti che, con dedizione e competenza, hanno contribuito a convertire valori e princìpi in realtà”.

Comunicato Stampa Garante per la protezione dei dati personali