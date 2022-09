Cultura, Potenti (Lega): Subito legge salva-Volterra per grandi afflussi 

“Ieri a Volterra ho visitato gli scavi in corso dell’anfiteatro romano insieme ad una delegazione formata tra gli altri, dall’Ad Parchi Spa Mauro Tognoli, la consigliera regionale Elena Meini, il responsabile cultura Lega Massimiliano Baldini, il consigliere comunale Paolo Moschi e tanti altri.

Durante quest’incontro è emersa la necessità di promuovere una legge ‘salva-Volterra’ sulle orme della proposta presentata in Consiglio Comunale dal gruppo ‘Uniti per Volterra”. Una proposta per poteri speciali, utili a dotare in tempi rapidi tutta la Valdicecina di un sistema infrastrutturale adeguato. Esigenza che appare necessaria anche alla luce, appunto, della straordinaria scoperta dell’anfiteatro che determinerà una maggiore affluenza di visitatori rispetto al passato.

Il sistema commissariale che abbiamo visto funzionare fino ad oggi sulle infrastrutture potrebbe essere applicato anche nel caso di Volterra che ha bisogno di interventi urgenti ed incisivi per combattere lo spopolamento e per facilitare la fruibilità ai turisti”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega e candidato del centrodestra al Senato nel collegio uninominale Pisa-Livorno.