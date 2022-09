DL Aiuti. P. De Luca (PD): Sbloccare 22 mld per fondi per il Sud

(DIRE) Roma, 15 Set. – “Siamo soddisfatti per l’approvazione dell’ordine del giorno a mia prima firma, in cui come Partito Democratico chiediamo al Governo di adottare immediatamente la delibera di riparto delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021/2027. Si tratta di oltre 22 miliardi di euro destinati alle Regioni del Sud, già ripartiti a giugno e fondamentali per lo sviluppo del Mezzogiorno.

La mancata attribuzione di queste risorse, finora bloccate dalla Lega, determinerebbe un danno enorme per il Mezzogiorno, che ha assoluto bisogno delle risorse che gli spettano per colmare gap storici in termini di prestazioni, servizi, scuole, sanità, infrastrutture. Speriamo si riesca ad intervenire subito, per evitare ulteriori inammissibili ritardi”. Lo afferma Piero De Luca, vicecapogruppo PD alla Camera. (Rai/ Dire) 18:07 15-09-22