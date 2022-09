Elezioni. Gasparri (FI): aumenti multe inaccettabili, stop automatismi

(DIRE) Roma, 15 Set. – “E’ assolutamente inaccettabile l’ipotesi di un incremento delle multe, dovuto all’adeguamento biennale delle sanzioni previsto dal Codice della strada e parametrato all’inflazione, che porterebbe aumenti fino al 10%. Bisogna fermare certi automatismi perversi che hanno un sapore persecutorio e per questo saremo in prima linea per chiedere la cancellazione dell’aumento biennale.

In questo momento storico i cittadini di tutto hanno bisogno tranne che di cartelle e sanzioni che gravino ulteriormente sulle loro tasche. Chiederemo inoltre di tener conto del reddito effettivo di chi subisce le sanzioni e ci faremo promotori di meccanismi che possano renderle meno esose.

Nessuno vuole vietare di multare chi commette un’infrazione, ma bisogna anche avere buonsenso ed evitare, come spesso accade, che le amministrazioni usino in maniera distorta strumenti come le multe con l’obiettivo di aumentare le entrate per coprire buchi nel bilancio”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Uct/ Dire) 17:59 15-09-22