Energia. Paolin (Lega): Governo intervenga su aumenti rette RSA e asili

(DIRE) Roma, 15 Set. – “Esprimo soddisfazione per il parere favorevole al mio ordine del giorno, purtroppo l’ennesimo, che raccoglie il grido di dolore lanciato dalle case di riposo, dalle scuole d’infanzia e dagli asili nido. Queste strutture sono travolte dall’aumento dei costi per le forniture di gas ed energia elettrica. Stiamo parlando, secondo stime del Presidente di Uripa Roberto Volpe, di aumenti del 1060 per cento per l’energia elettrica e del 2600 per cento per cento del gas da mese di luglio 2020. In un mese Giugno/Luglio 2022 addirittura del 60 per cento.

È ovvio che, malgrado questi aumenti, gli enti non possono spegnere i condizionatori d’estate e il riscaldamento d’inverno. I nostri anziani non possono essere lasciati all’afa o al freddo. Il dato ancora più tragico è che questi aumenti, sempre secondo le stime dell’Unione Regionale Istituti per Persone Anziane del Veneto, si tradurranno in aumenti delle rette di circa 400 euro al mese.

Un aggravio economico insostenibile per le famiglie, cui vanno a sommarsi i costi di altri oneri di gestione per il contestuale aumento di altri beni primari. È necessario che il governo, come chiesto insistentemente dalla Lega, metta in campo interventi concreti e immediati allo scopo di evitare che gli enti gestori, sia pubblici che privati, riversino questi aumenti sulle rette a carico dei familiari degli ospiti e dei genitori dei bambini frequentanti i servizi dell’infanzia”. Così il deputato della Lega Giuseppe Paolin, candidato al collegio plurinominale Veneto 1 del Senato, relatore dell’odg presentato oggi alla Camera. (Rai/ Dire) 22:00 15-09-22