Incidente stradale per Zelensky

8.00 – Il Presidente del Governo ucraino, Volodymyr Zelensky, “è rimasto coinvolto in un incidente stradale” non avrebbe riportato ferite gravi é quanto si apprende dal suo portavoce, Nykyforov, tramite Facebook.

In base allo stesso post si apprende che l’auto su cui viaggiava Zelensky si è scontrata con un veicolo privato. Il numero uno del governo di Kiev è stato visitato da un medico e non avrebbe riportato ferite gravi.. Le circostanze dell’incidente “saranno accertate dalle forze dell’ordine“. Al momento si indaga per capire bene la dinamica dello scontro.