Alle 17.45 del 14 Settembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere una 56enne che si era infortunata sulla terrazza del Duomo procurandosi una frattura scomposta alla caviglia. Sul posto il gruppo SAF (Speleo Alpino Fluviale) ha calato dall’alto la donna con una barella fino in piazza per il successivo trasporto in ospedale in codice giallo.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81976