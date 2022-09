Riparte la stagione dello storico Teatro delle Muse a Roma con “Una serata per te”. Presentazione del cartellone e artisti il 22 settembre 2022

Una stagione ricca di comicità e risate per lo storico Teatro delle Muse che si appresta a dare vita ad un cartellone speciale, scelto dagli stessi spettatori che hanno indicato le proprie preferenze. Lo spazio culturale, situato in via Forlì 43 a Roma, si avvale della direzione artistica firmata dall’attore Rino Santoro. Ai nastri di partenza il gala di presentazione, intitolato “Una serata per te”, che il prossimo 22 settembre dalle ore 20.00 proporrà un piacevole happening con il trio protagonista di numerose ed importanti commedie, ovvero la compagnia stabile composta da Wanda Pirol, Rino Santoro, Geppi Di Stasio, quest’ultimo anche regista e autore nonché direttore della compagnia. Presenti alla serata, condotta dallo stesso Di Stasio, anche gli artisti degli spettacoli in scena per la stagione 22/23 che saliranno sul palco per una notte magica all’insegna della ripartenza.

Per tutti i partecipanti ingresso gratuito e l’immancabile aperitivo con tanto di brindisi in omaggio all’immenso valore del teatro italiano.

Comunicato Stampa